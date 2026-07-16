Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves 16 de julio

Las denuncias de los vecinos de Ourense este jueves, 16 de julio.

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este jueves, 16 de julio. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

Máquina abandonada en San Cibrao

Una maquina agraria de grandes dimensiones aparcada en una zona pública de San Cibrao. | La Región

La imagen corresponde a la zona de Calvos, en el concello de San Cibrao das Viñas. Desde abril, como mínimo, lleva abandonada a su suerte esta máquina de grandes dimensiones en una zona pública. Además de la ocupación ilegal de terrenos rústicos ahora toca esperar que derrame combustible o se incendie.

Alejandro Pérez Garrido (San Cibrao das Viñas)

El jardín más bonito de Ourense

Un jardín que de lo abandonado que está, lo utilizan como aparcamiento. | La Región

Así seguimos en rúa da Sila. Nadie se cree que esto es un jardín por lo abandonado que está, pues lo usan de aparcamiento. Este es el nivel de interés por las zonas verdes que demuestra el Concello.

María Teresa Atanes Camiña (Ourense)