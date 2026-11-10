Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy martes, 10 de noviembre

Las denuncias de este martes, 10 de noviembre de los vecinos de Ourense.

Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 10 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Merecemos otro servicio

Contenedores desbordados en A Cuña. | La Región

Los vecinos del barrio de A Cuña estamos hartos de ver todos los días los contenedores rebosantes de basura, la empresa de limpieza deja mucho desear.

Antonio González (Ourense)

Nueva demostración de incivismo

Aparcamiento incívico en la calle Bedoya, en Ourense. | La Región

En la imagen se puede comprobar la poca educación vial que tienen algunos conductores de nuestra ciudad. El propietario de este vehículo decidió parar su coche en plena calle Bedoya, importándole bastante poco si molestaba o no.

Miguel Alvarez (Ourense)

Tejado peligroso

Tejas con riesgo de desprendimiento en la rúa de Villamarín. | La Región

Esta imagen corresponte a la rúa de Villamarín, en esta estructura hay tejas apiladas que pueden caer encima de alguien. Hace unas semanas ya se hizo daño una persona y, para evitar más accidentes, estaría bien que alguien hiciera algo para arreglar la estructura, consiguiendo que la zona mucho más segura para los ciudadanos.

Carlos Iglesias (Ourense)