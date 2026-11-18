DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy miércoles, 18 de noviembre
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este miércoles, 18 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.
Este es el estado en el que se encuentra el paseo del Barbaña a la altura del Polvorín. Hay que subirse al muro para poder pasar con el peligro de poder caer al río. Una zona que debería estar bien cuidada para disfrute de los ciudadanos carece del mantenimiento adecuado.
Pepeluis Cerviño (Ourense)
Ya sabemos que con la llegada del otoño nuestros árboles se van a quedar si hojas. Por eso sorprende que las aceras presenten este aspecto. La mezcla de hojas y lluvia es un cóctel fatal para todos, pero sobre todo para los mayores que sufren mayor peligro.
Carlos Vázquez (Ourense)
O que se ve na imaxen é o estado no que o noso alcalde ten a rúa Ramón y Cajal, no barrio de A Ponte. Totalmente abandonada dende fai moitos anos.
Rosa Torres (Ourense)
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