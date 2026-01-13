Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, martes, 13 de enero

Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, martes, 13 de enero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.

El “arte” de los gamberros

Disfrazar de arte lo que no es más que la obra de unos gamberros “pintamonas” es algo demasiado habitual en una ciudad en la que la limpieza y el cuidado de las calles -en este caso son las pintadas en la rúa Lugrís Freire- brilla por su ausencia. Mal, muy mal el que las hace, pero mal también el que no se preocupa por gestionar el cuidado de la ciudad.

Fernando Abad Ramos (Ourense)

Motero e Trumpista

Na imaxe pódese ver un exemplo de eses moteros que cada vez abundan máis con ese estilo de invadir espazos e lugares sen respectar códigos, normas e persoas.

Luis Álvarez (Ourense)

Riesgo en cada pisada

Las aceras de la calle Peña Trevinca, en el barrio de San Francisco, presentan baldosas sueltas que suponen un riesgo para los peatones. Varias personas han sufrido tropiezos y la situación es especialmente peligrosa para personas mayores y niños que pasan por esa zona.

Marcos Vázquez (Ourense)

¿Es esto normal?

Esto es en la Rúa do 21, núm 7, por la parte trasera del edificio. Las persianas que están cerradas encima de este cúmulo de basura son las de mi negocio, las tuve que cerrar por miedo, pero aún me da más miedo pensar que con este frío se plante fuego a toda esa basura y tengamos una desgracia mayor. ¿En serio ninguna autoridad puede hacer nada? No digo que no pueda dormir ahí, pero en esta ocasión créanme que me produce pánico. Se habló con la policía local y dicen que no pueden hacer nada y que el chaval no es de los malos.

María del Mar Pérez (Ourense)