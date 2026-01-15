DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy, jueves, 15 de enero
Estas son algunas de las denuncias que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este, miércoles, 15 de enero. Para poder participar puede mandar su denuncia junto con su nombre y una foto a participa@laregion.net o mandar esta misma información al 618 490 490 a través de WhatsApp.
Lo mismo que los ciudadanos tenemos derecho a denunciar las deficiencias que presenta nuestra ciudad, también debemos reconocer que las denuncias sirven para solucionar los problemas. Tras haber publicado las fotos del mal estado de las aceras de la calle Peña Trevinca, hoy podemos decir que ya se está poniendo solución al problema. Ahora a ver si continúan con la buena intención y mejora la ciudad.
Marcos Vázquez (Ourense)
Esta calle está cortada al tráfico, dado que está en obras, y nadie hace ni caso y aparcan. La consecuencia es que no caben dos coches y hay enfados, posibilidades de choque etc. Llamas a la policía local (muchos vecinos llamamos, no solo yo) y no hacen nada. De vergüenza.
Daniel Piñeiro (Ourense)
As escaleiras que van dende a rúa Serra Martiñá para atravesar o túnel de San Francisco teñen un punto de luz que queda máis abaixo cos primeros tramos das escaleiras. Esto supón que cando empezas a baixar deslúmbrante de tal manera que non se ve nada, sendo un perigo de noite sobre todo cando chove porque a luz refléxase no piso mollado e case non distingues os escalóns. A solución que lle atopa o Concello é mover o foco e viralo de cara o muro, polo tanto non alumea os escalóns... Tan difícil é poñer unha luz que non supoña un perigo para os que utilizamos este paso, ou é que non hai interese?
Josefa González (Ourense)
Debido ao limitado do medio, as imaxes apenas dan fe do estado de abandono no que a xa ex-tenente alcalde (ex por sorte para as arbores é veciños) deixa o concello. Talas salvaxes e indiscriminadas de árbores, parques abandonados a súa sorte, abandono total durante anos da limpieza, especialmente nas marxes do río Barbadás, facilitando pragas como as ratas, mosquitos, serpes, garrapatas ou cucarachas entre outras, sempre culpando á Confederación Hidrográfica. Esperemos que o seu sustituto se poña mans á obra e arranxe tal desfeita, aínda que hai que recoñecer que non o ten nada doado, dado os anos de abandono das labores por parte da súa predecesora, a cal, por certo, os veciños non imos botar de menos, e cuia ausencia as árbores do concello van agradecer.
Lado Manuel Pérez (Barbadás)
