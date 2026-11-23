Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este lunes, 23 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

La calle usada como vertedero

Rodeando un contenedor toda serie de muebles dejados sin ningún tipo de control.

Estos días en la avenida de Portugal se podía ver la escena que refleja la imagen. Rodeando un contenedor toda serie de muebles dejados sin ningún tipo de control. Para dejar este tipo de enseres y que los recoja el punto limpio móvil hay que cumplir una serie de requisitos para que no estén en la calle como si esta fuera un vertedero. Por lo que se ve no se cumplieron esas condiciones. Dolores

Fernández Pérez

(Ourense)

Andamios por todos lados

Andamios en la ciudad de Ourense.

Es increíble lo de los andamios en esta ciudad. Los montan, hacen la obra y se quedan ocupando la vía pública semanas o meses sin estar trabajando con ellos. Este, en la avenida de Santiago 11, permite solo pasar en fila india y cuando llueve, mojándose, porque hay que cerrar el paraguas. Bueno, lo de fila india igual nos define como convecinos.

Gonzalo Rodríguez Ferreiro

(Ourense)

En doble fila

Llevamos muchos años soportando aparcamientos en doble fila.

En la calle Ensino llevamos muchos años soportando aparcamientos en doble fila. Muchos tenemos acceso y salida de un garaje en dicha calle, pero al salir, siempre tenemos un coche aparcado en doble fila a la salida. A mano derecha dirección Ervedelo, o a mano izquierda dirección Faustino Míguez. La Policía Local podría y debería pasarse por más a menudo para que nosotros podamos salir de nuestros garajes.

Conchi Fernández

(Ourense)

La acera es solo vuestra

En la calle Bedoya los vecinos tenemos que sufrir la misma situación.

Todos los días en la calle Bedoya los vecinos tenemos que sufrir la misma situación. A pesar de tener enfrente una zona destinada para el aparcamiento de motos, el usuario de esta decidió aparcarla encima de la acera.

Manuel Álvarez

(Ourense)

Ciudadanos espabilados

La parada del autobús es para todo menos para que la gente suba y baje a los autobuses.

Como es habitual, la parada del autobús es para todo menos para que la gente suba y baje a los autobuses. El espabilado de turno, aparte de tener allí aparcada la furgoneta, ni siquiera aprovecha el sitio.

Manolo Amorín

(Ourense)