Estas son algunas de las denuncias ciudadanas que nos envían los vecinos de la provincia de Ourense este martes, 24 de noviembre. Para participar puede enviar su denuncia, junto con una fotografía y su nombre, al correo participa@laregion.net o a través de WhatsApp en el 618 490 490.

Actitudes del tercer mundo

Gente incívica que aparca y tira latas.

Circular y aparcar en Ourense es cada vez peor. Ourense es un lugar peor por diferentes motivos. Por suerte y al menos de momento, puedo estacionar en un solar. Cada poco tiempo, gente incívica que aparca allí también tira botellas, latas, envases...

Si todos tuviésemos su actitud maleducada y de tercermundistas, al poco tiempo sería un vertedero y ya no podríamos aparcar allí. Cada poco tiempo soy yo el que va recogiendo su mierda, porque me resulta ofensiva a la vista y porque quiero conservar el lugar donde aparco, todo un lujo y privilegio hoy día. Supongo que también son los que tiran la basura por la ventanilla y en los arcenes. Y es que abunda la gente que caga donde come.

César Álvarez

(Ourense)

Unha vergoña

Excrementos en la calle Manuel Murguía.

Esto é o que nos atopamos todos os días o sair na calle Manuel Murguía. A xente que ten cans parece que non entende que ten que limpar cando fan as súas nesecidades.

Milagros Dabouza

(Ourense)

Caída de parte de un árbol en el parque canino

El árbol caído en el parque canino de la ciudad.

Esto es lo que nos encontramos el pasado 12 de noviembre en el parque canino de la ciudad. Debió de ser por la noche y menos mal porque si llega a caer por la tarde con la cantidad de perros y dueños que hay a lo mejor estaríamos hablando de algo bastante distinto. Sería bueno hacer una inspección de los árboles, teniendo en cuenta que no hizo mucho viento ese día.

Miguel Varela

(Ourense)