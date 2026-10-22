Cuatro detenidos por hurtos utilizando el "método de la siembra" en Ourense

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Ourense detuvo el martes a cuatro personas vinculadas presuntamente con la perpetración de hurtos utilizando el método de la siembra, según explicaron fuentes consultadas a este periódico.

Este modus operandi se caracteriza por la perfecta coordinación entre los miembros del grupo criminal y se suele llevar a cabo en cajeros o aparcamientos. El plan empieza con uno de los integrantes acercándose a la víctima, a la que distrae con preguntas sobre direcciones ficticias o algún lugar de interés para evitar que esté pendiente de sus pertenencias.

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En otras ocasiones tiran unas llaves o monedas al suelo y la avisan de que se le ha caído algo. Mientras está despistada, sus cómplices aprovechan para hurtarle sus pertenencias. El arresto se produjo en la zona del Auditorio de la ciudad y ayer los investigadores estaban preparando las últimas diligencias.