Cuatro detenidos por hurtos utilizando el "método de la siembra" en Ourense

SUCESO EN OURENSE

Los arrestos fueron practicados por la UDEV de la Policía Nacional de Ourense en la zona del auditorio, en la ciudad

Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Comisaría.
Los cuatro detenidos fueron trasladados a la Comisaría. | Archivo

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Ourense detuvo el martes a cuatro personas vinculadas presuntamente con la perpetración de hurtos utilizando el método de la siembra, según explicaron fuentes consultadas a este periódico.

Este modus operandi se caracteriza por la perfecta coordinación entre los miembros del grupo criminal y se suele llevar a cabo en cajeros o aparcamientos. El plan empieza con uno de los integrantes acercándose a la víctima, a la que distrae con preguntas sobre direcciones ficticias o algún lugar de interés para evitar que esté pendiente de sus pertenencias.

En otras ocasiones tiran unas llaves o monedas al suelo y la avisan de que se le ha caído algo. Mientras está despistada, sus cómplices aprovechan para hurtarle sus pertenencias. El arresto se produjo en la zona del Auditorio de la ciudad y ayer los investigadores estaban preparando las últimas diligencias.

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