Cuatro detenidos por hurtos utilizando el "método de la siembra" en Ourense
SUCESO EN OURENSE
Los arrestos fueron practicados por la UDEV de la Policía Nacional de Ourense en la zona del auditorio, en la ciudad
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Ourense detuvo el martes a cuatro personas vinculadas presuntamente con la perpetración de hurtos utilizando el método de la siembra, según explicaron fuentes consultadas a este periódico.
Este modus operandi se caracteriza por la perfecta coordinación entre los miembros del grupo criminal y se suele llevar a cabo en cajeros o aparcamientos. El plan empieza con uno de los integrantes acercándose a la víctima, a la que distrae con preguntas sobre direcciones ficticias o algún lugar de interés para evitar que esté pendiente de sus pertenencias.
En otras ocasiones tiran unas llaves o monedas al suelo y la avisan de que se le ha caído algo. Mientras está despistada, sus cómplices aprovechan para hurtarle sus pertenencias. El arresto se produjo en la zona del Auditorio de la ciudad y ayer los investigadores estaban preparando las últimas diligencias.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
UN MÁXIMO DE 30 ACTOS MÉDICOS AL DÍA
Calendario del programa piloto de la atención primaria en Ourense: ya se prueba en Allariz y llegará a la ciudad en noviembre
Lo último
INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS GALLEGAS
La Xunta aprueba su primera Estrategia Gallega de Innovación Empresarial, dotada con más de 400 millones de euros
POLÉMICA LEY DE NIETOS
Admitida a trámite una querella contra Sofía Puente por presunta prevaricación
ÚLTIMO ESTUDIO ESPECÍFICO
Este kilómetro de Ourense es el líder de accidentes con animales de toda España