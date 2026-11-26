El sindicato de enfermería SATSE denuncia que el centro de salud del barrio ourensano de O Couto lleva sin cubrir una plaza de enfermería desde mayo de 2025, cuando se creó un nuevo cupo de médico de familia que, según la organización sindical, debería contar con su correspondiente profesional de enfermería.

SATSE critica que esta plaza siga pendiente más de un año después y asegura que reclamó su creación cuando se incorporó el nuevo médico. El sindicato considera que la falta de cobertura supone un incumplimiento de los planes de Atención Primaria del Sergas, que establecen un equipo asistencial básico formado por un médico y una enfermera para cada cupo de pacientes.

Desde la Dirección de Enfermería del Sergas trasladan que la incorporación de una nueva profesional está prevista para 2027. La Administración explica que esta contratación responde al acuerdo para equiparar el número de enfermeras y médicos en Atención Primaria, una dotación que se ha ido ajustando en aquellos centros donde existían diferencias entre ambas categorías.

En el caso de O Couto, el Sergas señala que la plantilla médica ha aumentado recientemente con la incorporación de un nuevo facultativo. Por este motivo, está prevista la dotación de una enfermera más para igualar el número de profesionales de ambas categorías.

Sobrecarga para las seis enfermeras del centro

El centro de salud de O Couto atiende a una población de alrededor de 12.000 usuarios. SATSE sostiene que el incremento de pacientes adscritos y la falta de cobertura de la nueva plaza han provocado una sobrecarga asistencial para las seis enfermeras que atienden actualmente a la población adulta.

El sindicato afirma que las profesionales han trasladado oficialmente sus quejas a la Dirección Asistencial, pero denuncia que no han obtenido respuesta ni se han adoptado medidas para solucionar el problema.

La organización considera que el equipo necesario para atender a la población actual debería estar formado por siete médicos y siete enfermeras, frente a los seis profesionales de enfermería que prestan servicio actualmente a los pacientes adultos.

SATSE reclama cumplir los planes de Atención Primaria

SATSE critica que, mientras la Consellería de Sanidade reconoce el papel de la enfermería dentro de los planes de reforma de Atención Primaria y contempla el incremento de las ratios para equiparar los equipos asistenciales a un médico y una enfermera, la Gerencia del área sanitaria de Ourense no está aplicando, según el sindicato, estas medidas en el centro de O Couto.

La organización considera que mantener esta situación supone un menosprecio a la profesión enfermera y reclama la cobertura urgente de la plaza, además de una respuesta por parte de la Gerencia ante el crecimiento de la demanda asistencial.

SATSE insiste en que la enfermería desempeña un papel fundamental en la atención sanitaria y pide adaptar los recursos del centro de salud de O Couto a las necesidades actuales de su población.