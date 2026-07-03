Denuncian que hay vigilantes de la estación de Ourense al límite por el calor

La Unión Sindical Obrera (USO) denunció el 1 de julio ante Inspección de Trabajo las condiciones extremas de calor que sufren los vigilantes de seguridad en la estación de ADIF de Ourense, especialmente en los puestos de control de accesos y escáner.

“La plantilla estaría desarrollando su trabajo con temperaturas muy por encima de los 27 grados recomendados, sin medios de protección suficientes ni acondicionamiento adecuado de las instalaciones, llegando a prestar servicio en condiciones de calor extremo durante el periodo de verano”, señala.

Al respecto, señalan que ya se habrían producido situaciones que obligaron a atender desmayos o golpes de calor en trabajadores que, aunque pertenecen a otras empresas, prestan servicio en la misma zona, por lo que exigen a Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A. una actuación “inmediata, seria y eficaz”.

“Estamos hablando de personas trabajadoras que garantizan la seguridad en una estación ferroviaria y que no pueden estar expuestas a temperaturas extremas como si su salud fuera secundaria. La empresa tiene la obligación legal y moral de protegerlas. La prevención no puede ser un decorado mientras la plantilla se asa en su puesto”, apuntan desde USO.

En la denuncia, solicita a la Inspección de Trabajo que incoe expediente, investigue los hechos y requiera a la empresa para que respete la normativa vigente y subsane las irregularidades detectadas.

“No valen parches, no vale esconder el problema ni desplazar puntualmente a trabajadores a una garita climatizada mientras el puesto real sigue sin condiciones adecuadas”, añaden.