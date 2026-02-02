Se desploma la pared de un edificio en el Casco Vello de Ourense durante el temporal de lluvias

Un edificio del Casco Vello de Ourense ha sufrido el derrumbe de una de sus paredes laterales esta mañana de lunes. Sucedió en una jornada en la que el tren de borrascas volvió a dejar fuertes lluvias en la ciudad, afectando de este modo al inmueble.

Se trata de un edificio en el que la Xunta ya trabajaba en su rehabilitación, en la calle Pelayo, a la altura del número 12. "Parece que vai caer todo o edificio", aseguraba un restigo que pasaba por la zona después de que cediera el material.

El edificio, antes y después del derrumbe

Hasta el punto acudieron los Bomberos de Ourense, que acordonaron la zona.

Esta es una última hora sobre el derrumbe de un edificio en Ourense. La Región ampliará esta información a medida que sea posible. Toda la información, también en la edición en papel y en las redes sociales minuto a minuto.