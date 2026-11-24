Rubén B. R., un vecino de Xinzo acusado de someter a su pareja sentimental a un calvario de agresiones físicas y psicológicas que culminó con una brutal paliza tras una fiesta en Trasmiras en julio de 2025, aceptó este martes una condena de cuatro años y seis meses de cárcel.

La sentencia de conformidad se cerró en la Audiencia Provincial de Ourense tras un acuerdo alcanzado entre la defensa, la fiscal y la acusación particular, que renunció al delito de detención ilegal y rebajó sustancialmente la petición de 13 años de cárcel que solicitaba inicialmente por el conjunto de las agresiones. "Priorizamos la orden de alejamiento para que la víctima esté más segura", explicó el letrado de la denunciante tras ratificarse un pacto que blinda la protección de la mujer frente al condenado, quien deberá cumplir una pena de cuatro años y medio de cárcel.

Más allá de la pena privativa de libertad -el inculpado permanece en la prisión de Pereiro desde el 30 de julio de 2025-, el acuerdo impone al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima, de su domicilio en Ourense, de su lugar de trabajo o de cualquier otro espacio que frecuente, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante un plazo de 14 años. Durante cinco, Rubén B. R. tendrá prohibido acudir a la ciudad de Ourense, una medida cuyo cumplimiento será vigilado mediante un dispositivo telemático de control. Asimismo, deberá indemnizar a la perjudicada con 40.000 euros, incluidos los intereses legales, en el plazo máximo de tres meses a partir de la firmeza de la sentencia.

Según el relato de hechos probados asumido íntegramente por Rubén B. R., este mantuvo una relación sentimental de tres años de duración con la denunciante. En el seno de esa convivencia, sumió a la mujer en un estado permanente de "temor y subyugación", lo que se tradujo en que ella ocultara sistemáticamente los episodios violentos a las personas de su entorno más cercano y no llegara a denunciar la situación padecida hasta finales de julio de 2025.

El episodio más grave de esa escalada violenta tuvo lugar en la madrugada del viernes 25 de julio de 2025, cuando ambos regresaban a bordo de un turismo Mercedes E-220 de una fiesta celebrada en el municipio de Trasmiras. Mientras circulaban por la carretera que une las localidades de Vilaseca y Río Seco, se inició una discusión entre ambos. En el transcurso de la misma, y con ánimo de atentar contra la integridad física de su pareja, el acusado la golpeó repetidamente por todo el cuerpo propinándole numerosos puñetazos y patadas. Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza que la dejó semiinconsciente.

Lejos de auxiliarla o trasladarla a un centro médico, el inculpado introdujo a la mujer en el maletero de su vehículo y la llevó hasta el domicilio de esta, situado en el lugar de Castrelo, en el municipio de Allariz. Allí permanecieron hasta la mañana del domingo 27 de julio, momento en el que la víctima pudo ser finalmente auxiliada por una amiga.

Durante todo ese intervalo de tiempo, casi dos días completos, la mujer permaneció en un grave estado de malestar físico a raíz de la paliza sufrida, presentando continuos vómitos y un intenso deterioro de su estado general derivado de los golpes que el procesado le había propinado.

Los informes médicos incorporados a la causa detallan la extrema gravedad de las lesiones sufridas tras aquel ataque. La víctima padeció un traumatismo craneoencefálico severo, con hematomas faciales en antifaz, focos hemorrágicos subdurales hemisféricos izquierdos que alcanzaron un espesor máximo de hasta un centímetro, contusión cerebral occipital y contusión abdominal con signos de irritación peritoneal. A ello se sumaron múltiples hematomas en la región lumbar y las nalgas, además de una contractura global y simétrica de la musculatura cervical que limitaba su movilidad.

La curación de estas heridas requirió ingreso hospitalario y seguimiento especializado por el servicio de Neurocirugía, prolongándose la estabilización lesional durante un total de 155 días, de los cuales seis fueron de perjuicio personal grave y los 149 restantes de perjuicio moderado. Como secuelas físicas permanentes le han quedado algias postraumáticas cronificadas, un síndrome cervical asociado con agravación de artrosis previa y varias cicatrices visibles en ambas rodillas y en la muñeca derecha.

En el plano psíquico y social, la situación de violencia le ha dejado un cuadro compatible con un estrés postraumático moderado y trastornos neuróticos caracterizados por fenómenos de evocación, evitación e hiperactivación frecuentes, además de una notable vulnerabilidad social con pérdida de contacto con familiares y amistades y afectación de su capacidad para mantener relaciones con otras personas.

El escrito de acusación recoge también otros dos episodios previos de violencia machista ocurridos en la misma vivienda de Castrelo. El primero de ellos se remonta al 24 de febrero de 2024, cuando el acusado golpeó a la víctima en la cara y le ocasionó lesiones en la boca y en el ojo izquierdo. Pese a las heridas sufridas, la mujer no acudió entonces a ningún centro sanitario para recibir asistencia médica, por lo que no llegó a determinarse el tiempo de sanidad de aquellas lesiones.

Más de un año después, el 9 de marzo de 2025, volvió a agredirla en el interior del domicilio golpeándola en los ojos y en distintas partes del cuerpo. Ante el temor que sentía tras aquella paliza, la víctima envió varios mensajes de WhatsApp a su madre pidiéndole que acudiera a la vivienda para recogerla. Ese mismo día fue atendida en un centro sanitario por traumatismos cervicales, hematomas periorbitarios bilaterales y erosiones en una mano (lesiones que tardaron diez días en curar), aunque por miedo manifestó a los facultativos una versión de los hechos distinta de la realmente acontecida.

Con la retirada del delito de detención ilegal, el fallo condena finalmente a Rubén B. R. como autor responsable de cuatro delitos en el ámbito de la violencia de género, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. La pena de mayor entidad corresponde al delito de lesiones agravadas, por el que se le imponen dos años y seis meses de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y cinco años de alejamiento y prohibición de comunicación.

Por el delito de maltrato habitual de carácter físico y psíquico se le condena a nueve meses de prisión, tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y cinco años de prohibición de acercamiento y comunicación, periodo durante el cual no podrá entrar en Ourense y estará vigilado mediante dispositivo telemático.

A estas penas se suman otros nueve meses de cárcel, dos años y seis meses sin porte de armas y dos años de alejamiento por el maltrato cometido en marzo de 2025, así como seis meses de prisión, un año de privación del porte de armas y otros dos años de alejamiento por la agresión perpetrada en febrero de 2024.

El acuerdo judicial establece además la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para asegurar las responsabilidades pecuniarias del acusado y garantizar el abono de los 40.000 euros de indemnización.