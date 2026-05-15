Detenida una mujer acusada de tres hurtos y dos estafas tras robar bolsos en locales de hostelería en Ourense

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Una mujer fue detenida como presunta autora de tres delitos de hurto y dos delitos de estafa cometidos durante el pasado mes de marzo. Según informó la Policía Nacional, la investigación comenzó tras varias denuncias por robos al descuido en establecimientos de hostelería de la ciudad. La sospechosa actuaba siguiendo un mismo patrón: aprovechaba momentos de distracción de las víctimas para sustraerles los bolsos mientras se encontraban en bares o cafeterías.
Posteriormente, utilizaba las tarjetas bancarias robadas con rapidez para realizar extracciones de dinero y transferencias antes de que las víctimas pudieran bloquearlas.
Los investigadores comprobaron que las transferencias efectuadas tenían como destinatarios a tres personas diferentes residentes en distintas localidades de España. A estas personas también se les atribuye un presunto delito de estafa.
La investigación fue desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense, que lograron identificar a los implicados y proceder a la localización y detención de una de las sospechosas, posteriormente puesta a disposición judicial.
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