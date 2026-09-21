Detenidas dos personas en Ourense tras un intento de robo en una vivienda de O Couto

Imágenes de la actuación de la Policía Local de Ourense en O Couto.

La Policía Local de Ourense detuvo a dos personas durante la madrugada del domingo por su presunta implicación en un intento de robo en una vivienda de la calle do Ensino, en el barrio de O Couto. En el operativo se localizaron herramientas que podrían haber sido utilizadas para forzar accesos y varias tarjetas bancarias.

Los objetos encontrados por la Policía Local de Ourense. | Policía Local.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del 20 de septiembre, después de que se recibiera un aviso sobre dos personas que podrían estar intentando entrar de forma ilícita en una vivienda. A la llegada de los agentes, una mujer de 24 años fue interceptada en las inmediaciones, mientras que un hombre de 26 años huyó por patios interiores y diferentes espacios de edificios próximos.

Durante la intervención, los policías comprobaron que había daños en accesos y ventanas. También localizaron una panca, un martillo y varios destornilladores, además de tarjetas bancarias cuya procedencia deberá determinarse durante la investigación.

El dispositivo policial permitió localizar finalmente al hombre en la calle Xesús Soria, donde se encontraba oculto en una zona elevada próxima a una chimenea. Debido a la dificultad del lugar y al riesgo existente, fue necesaria la colaboración de los Bomberos de Ourense.

El hombre en la calle Xesús Soria, donde se encontraba oculto en una zona elevada próxima a una chimenea. | Policía Local.

Los agentes mantuvieron durante aproximadamente media hora una mediación verbal con el sospechoso hasta conseguir que depusiera su actitud y descendiera de forma segura.

La actuación concluyó con la detención de las dos personas, sin que se produjeran daños personales. Una de ellas fue trasladada preventivamente para una valoración sanitaria antes de continuar con las diligencias policiales.