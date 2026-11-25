La Policía Nacional detuvo en Ourense a un hombre reclamado internacionalmente por las autoridades portuguesas por un delito de agresión sexual a una menor de edad de su entorno familiar. El arrestado tenía pendiente una orden europea de detención y entrega y una condena superior a siete años de prisión por unos hechos cometidos en 2021.

La investigación se inició después de que las autoridades portuguesas activasen los mecanismos de cooperación judicial internacional para localizar al fugitivo y proceder a su detención. A mediados de noviembre se emitió una orden europea de detención y entrega, que permitió a los investigadores españoles iniciar las gestiones para averiguar su paradero y comprobar si se encontraba en territorio nacional.

A partir de las pesquisas realizadas, los agentes consiguieron situar al hombre en un municipio de la provincia de Ourense, donde residía, por lo que centraron las actuaciones en su localización y arresto. La investigación permitió finalmente dar con él y detenerlo el pasado 20 de noviembre, poniendo fin a su situación de fugitivo de la Justicia portuguesa.

El reclamado estaba condenado a más de siete años de prisión por una agresión sexual cometida en 2021 contra una niña perteneciente a su entorno familiar. La reclamación judicial portuguesa motivó la activación de la orden europea, un instrumento que permite la detención de una persona en otro Estado miembro de la Unión Europea para su posterior entrega al país que la reclama.

Tras su arresto, la Policía Nacional realizó las diligencias correspondientes para poner al detenido a disposición de la autoridad judicial. Una vez cumplidos los trámites, fue trasladado ante la Audiencia Nacional, a través de la sección de instrucción del tribunal de guardia de Ourense, órgano competente en este tipo de procedimientos de entrega internacional.

La autoridad judicial decretó su ingreso inmediato en prisión, por lo que el hombre quedó encarcelado tras su detención en la provincia ourensana, a la espera de que se resuelva el procedimiento derivado de la reclamación de las autoridades portuguesas.

La operación permitió localizar en Ourense a un fugitivo que era buscado por Portugal y sobre el que pesaba una pena de prisión de más de siete años, después de una agresión sexual a una menor de su ámbito familiar que tuvo lugar en 2021.