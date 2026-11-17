La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un bar del barrio ourensano de A Ponte, al que habría accedido tras forzar la persiana que protegía la entrada para sustraer varios teléfonos móviles. Los agentes lo localizaron poco después en una calle próxima al establecimiento con tres móviles escondidos en el interior de una mochila.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado día 15, cuando los agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Ourense recibieron un aviso de la Sala CIMACC-091 que alertaba de que una persona había accedido al interior de un establecimiento hostelero que se encontraba cerrado al público.

Una vez en el lugar, los policías comprobaron que la persiana del local había sido forzada, por lo que iniciaron las correspondientes gestiones para localizar al presunto responsable. Tras recabar información y obtener una descripción completa del sospechoso, los agentes pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones.

La actuación permitió localizar al hombre en una calle cercana al establecimiento. Durante la intervención, los policías encontraron en el interior de su mochila tres teléfonos móviles que habían sido sustraídos del bar, por lo que procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Tras su arresto, el hombre fue trasladado a dependencias policiales para la realización de las diligencias correspondientes. Una vez finalizadas, pasó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia.

La detención se enmarca en las labores de prevención e investigación que desarrollan distintas unidades de la Comisaría Provincial de Ourense dentro de un dispositivo específico de lucha contra los robos con fuerza en establecimientos comerciales y en el interior de vehículos en la ciudad.