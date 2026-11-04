Dos detenidos en Ourense por robos en vehículos en los barrios de O Vinteún y A Ponte

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Ourense por su presunta implicación en varios robos y hurtos cometidos en el interior de vehículos estacionados en los barrios de O Vinteún y A Ponte. Ambos arrestados están acusados también de utilizar las tarjetas bancarias sustraídas para realizar compras en distintos establecimientos de la ciudad.

La primera detención tuvo lugar el pasado 28 de octubre, cuando los agentes arrestaron a un varón al que se le atribuye la sustracción de una mochila del interior de un vehículo estacionado en una calle de O Vinteún. En su interior había tarjetas bancarias que, posteriormente, habrían sido utilizadas para efectuar compras en diferentes comercios de Ourense.

Un día después, el 29 de octubre, la Policía Nacional detuvo a un segundo individuo por hechos similares. En este caso, los investigadores le atribuyen un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo estacionado en O Vinteún y otro hurto cometido en un coche en el barrio de A Ponte. Además, también habría utilizado tarjetas bancarias sustraídas para realizar operaciones fraudulentas.

La detención de este segundo sospechoso se produjo después de que intentase escapar a la carrera al ser localizado por los agentes. Tras una persecución, fue interceptado, aunque ofreció una fuerte resistencia, por lo que también se le imputa un presunto delito de resistencia a agentes de la autoridad.

Las investigaciones fueron desarrolladas por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense. Una vez completadas las diligencias, ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial. Las actuaciones se enmarcan en un dispositivo policial específico para combatir los robos con fuerza en establecimientos comerciales y en el interior de vehículos.

Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de no dejar objetos de valor a la vista dentro de los coches, comprobar que quedan correctamente cerrados y evitar guardar en su interior llaves de repuesto o mandos del garaje.