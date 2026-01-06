El día que un joven José Mourinho visitó Ourense hace casi 26 años: "La gente es muy simpática y respetuosa"

A mediados del mes de enero se cumplen 26 años de un vídeo que el tiempo ha convertido en una pequeña joya del archivo futbolístico ourensano. Una breve entrevista de la Televisión de Galicia captó a un joven José Mourinho durante su visita a Ourense con el FC Barcelona, en un contexto que hoy resulta casi irrepetible: el técnico portugués aún no era “The Special One”, sino el segundo entrenador de Louis van Gaal.

Corría el miércoles 19 de enero del año 2000. El CD Ourense recibía al Barcelona en O Couto, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. El resultado fue ajustado, 1-2 a favor del conjunto azulgrana, pero el marcador es casi una anécdota si se observa el enorme peso histórico que acabarían teniendo muchos de los protagonistas que pisaron el césped aquella noche.

Antes del encuentro, Mourinho atendió a las cámaras de televisión. “La gente está muy ilusionada, no es normal ver al Barcelona en Ourense, es muy simpática y muy respetuosa”, aseguró sobre los ourensanos. Además, ya preveía la guerra que le iba a dar el conjunto local, asegurando que había que tener "más ambición", porque en ese aspecto podía que el Ourense estuviera "más preparado que nosotros", aseguraba.

Han pasado 26 años, pero hay un tema que permanece en el foco: el estado del césped. "No está tan mal, pensábamos que estaría peor", contaba un Mourinho que ya veía sobre aviso.

De O Couto a convertirse en grandes entrenadores

El partido en sí fue también un cruce de caminos. En el Barcelona jugaron futbolistas que con el tiempo se convertirían en entrenadores de referencia a nivel mundial, como Pep Guardiola y Luis Enrique. En el bando local, defendiendo los colores del CD Ourense, estaba Gaizka Garitano, que años después desarrollaría una sólida carrera en los banquillos del fútbol profesional español.