Directo | Ourense celebra la entrega de los Premios Ourensanía 2026: homenaje a la coral De Ruada y Marita Souto

El Teatro Principal de Ourense acoge este martes, 10 de noviembre, a las 18:00 horas, la gala de entrega de los Premios Ourensanía 2026, organizados por la Diputación Provincial de Ourense. La ceremonia, que se celebra en la víspera de San Martiño, reconoce este año a la Coral De Ruada y, a título póstumo, a la investigadora Marita Souto Figueroa, por sus contribuciones a la cultura y al patrimonio de la provincia.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, preside el acto, en el que se entregan las figuras de bronce creadas por el escultor ourensano Xosé Cid, junto con las copias de las actas que acreditan la concesión de los galardones.

La coral De Ruada, Premio Ourensanía 2026

Fundada en 1918, la Coral De Ruada recibe el Premio Ourensanía 2026 por su trayectoria de más de un siglo dedicada a preservar y difundir la cultura gallega. El jurado, que concedió la distinción por unanimidad, destaca su papel como embajadora de Ourense a través de la música, el canto, el baile y las tradiciones populares.

La entidad cuenta con numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla de Ouro de Galicia y la Medalla de Ouro da Provincia de Ourense.

Homenaje póstumo a Marita Souto

El Premio Ourensanía Honorífico distingue a María Generosa "Marita" Souto Figueroa, investigadora, química, farmacéutica y docente que dedicó buena parte de su trayectoria al estudio científico de las aguas termales de Ourense. Su trabajo fue pionero en el análisis de los manantiales mineromedicinales de la provincia y contribuyó a proyectar internacionalmente su riqueza termal. En 2025 ingresó como académica de número en la Real Academia Europea de Doctores.

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