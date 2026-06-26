Directo | Pleno ordinario de la Diputación de Ourense del 26 de junio

La Diputación de Ourense celebra su pleno ordinario del mes de junio en la calle Progreso de la ciudad. En el mismo se desgranan puntos como la cprobación de actas y cambios de calendario, reversión de uso de una finca, modificaciones presupuestarias y cuentas generales, reconocimientos de crédito, prórrogas de convenios de obras públicas, o varias mociones sobre infraestructuras, transporte, carreteras e industria-energía.

Punto 1

Aprobación del acta de la sesión anterior.

Punto 2

Modificación de la fecha de la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Provincial correspondiente al mes de julio.

Punto 3

Reversión del derecho real de uso de una finca a favor de un ayuntamiento.

Punto 4

Aprobación de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto vigente de la Diputación Provincial.

Punto 5

Reconocimiento extrajudicial de créditos.

Punto 6

Aprobación de la Cuenta General de la Diputación Provincial, del Instituto de Desarrollo Económico y de distintos consorcios provinciales.

Punto 7

Aprobación de la adenda de prórroga de un convenio de colaboración para la construcción de un hogar residencial en un municipio.

Punto 8

Aprobación de la adenda de prórroga de un convenio de colaboración para la construcción de una residencia de mayores en un municipio.

Punto 9

Aprobación de la adenda de prórroga de un convenio de colaboración para la construcción de una residencia de mayores y dirección de obra en un municipio.

Punto 10

Asuntos de urgencia.

Punto 11

Moción para el impulso de infraestructuras estratégicas y captación de inversiones para el desarrollo industrial de la provincia.

Punto 12

Moción para la adaptación del transporte público por carretera a la oferta ferroviaria vigente en una estación concreta.

Punto 13

Moción para la ejecución de tramos pendientes de una ronda viaria y la mejora del acceso a un polígono industrial.

Punto 14

Moción sobre el papel de la provincia como generadora de energía eléctrica, la falta de industria y la necesidad de revertir la recaudación hidroeléctrica en los municipios afectados.

Punto 15

Comunicaciones de la presidencia: dación de cuenta de decretos y plan anual de control financiero.

Punto 16