Los divorcios se desploman en Ourense: caen un 17% en solo un año

El 2025 fue un año de consolidación amorosa en Ourense tras un 2024 en el que el número de divorcios había aumentado hasta niveles preocupantes. El pasado año las rupturas matrimoniales se desplomaron un 17,28% respecto al mismo periodo del 2024, según muestran los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pese a la mejoría, continúa habiendo de media más de un divorcio al día, ya que en los 365 días con los que contó 2025 se produjeron 469 divorcios, la segunda menor cifra de la última década, ya que solo hubo menos -440- en 2023. Por el contrario, en estos últimos diez años, las rupturas matrimoniales tocaron techo en 2016, con 695.

Un año más, a los ourensanos les cuesta ponerse de acuerdo con la que va a ser su expareja. La mayoría son divorcios consensuados, pero hay un 37,74% en los que la ruptura no se produce tras un pacto. Ese acuerdo tampoco se impone en la guardia y custodia de los hijos, ya que la mayoría -54,74%- se llevan a cabo sin consenso.

Perfil de los divorcios

De hecho, el número de hijos dependientes es uno de los factores que marca claramente los divorcios. La mayoría de las parejas que deciden romper su compromiso matrimonial no cuentan con descendientes.

Teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años, en la provincia los matrimonios se vuelven más frágiles cuando superan los diez años. En torno al 65% de las parejas que se divorcian llevaban más de una década junta.

Un desgaste amoroso que apenas sufren los que llevan menos de dos años casados, tal y como demuestra el hecho de que en este grupo las rupturas matrimoniales representan menos de un 5% del total.

Mismo rumbo que en Galicia

El número de demandas de ruptura matrimonial (nulidades, separaciones y divorcios) presentadas en la comunidad autónoma gallega en 2025 fue de 4.573, frente a las 5.269 del año anterior, lo que supuso un descenso del 13,2%.

En el periodo analizado, se observa que todos los tipos de demanda sufrieron un descenso. Las de divorcio no consensuado fueron las que experimentaron la bajada interanual más acusada, un 29,1%, ya que pasaron de 2.151 a 1.524. Por su parte, en la comunidad gallega se registraron 2.931 demandas de divorcio consensuado, es decir, un 1,4% menos que en 2024, cuando se contabilizaron 2.973.

En cuanto a las separaciones no consensuadas se presentaron 33, lo que supuso una bajada del 23,3%, mientras que las consensuadas pasaron de 100 a 83, un 17% menos. Las nulidades matrimoniales se mantuvieron con respecto a 2024, registrándose dos.