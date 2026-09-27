El documental que recuerda el legado de Ana Kiro se estrena mundialmente en Ourense

Si uno habla de María Dolores Casanova González, puede que muchos no sepan quién era. Sin embargo, si uno menciona su nombre artístico, todo el mundo la recuerda. La artista Ana Kiro (1942-2010) dejó un legado a través de la música al convertirse en la banda sonora de varias generaciones de gallegos, tanto dentro de la propia comunidad como de la emigración.

Justo cuando se cumplen 16 años de su muerte, la directora María Yáñez estrena su primer largometraje, que tiene la figura de la artista como gran protagonista y en el que pretende hacerle un homenaje coral, emocional y sin prejuicios. “Para min era a Taylor Swift da emigración galega, unha icona pop e de masas capaz de conectar profundamente coas clases populares e con varias xeracións”, destacó en la presentación de este documental en el Ourense Film Festival (OUFF).

Este trabajo se proyectará en cines desde el 11 de diciembre, aunque este sábado los asistentes al OUFF ya pudieron disfrutar de él al ser el festival el lugar escogido para el estreno mundial. Yáñez explicó que no es un largometraje para que los padres lleven a los hijos, sino para que los hijos lleven a los padres y también a los abuelos con el objetivo de pasar un buen rato en familia. De ahí la fecha elegida, justo antes de la Navidad.

En esta edición del OUFF es uno de los largometrajes que competirán en la Sección Oficial Panorama Galicia. “A xeración dos meus pais foi a dos fans xenuínos, mentres que a miña mirouna no seu momento con certa ironía. Reconciliarnos con Ana Kiro foi tamén unha forma de reconciliarnos connosco mesmos”, explicó Yáñez.

Este documental busca contar la historia de Ana Kiro desde el punto de vista de sus seguidores, centrándose en el pueblo llano, los emigrantes, las mujeres trabajadoras y los marineros a los que ella dedicaba sus canciones. Además, cuenta con imágenes de archivo tomadas sobre la artista, algunas de ellas muy desconocidas por el público, incluso por los fans de la cantante.

La cinta también incluye la participación de la familia -viudo, hija y nietos- y testimonios de compañeros de la protagonista, cuyos recuerdos ofrecen un retrato próximo, humano e inédito de la persona que había detrás de la gran diva de la canción gallega.

Conexión con Ourense

Una de los lugares más importantes en la trayectoria de Ana Kiro es Ourense. A lo largo de la provincia desarrolló el 35% de las actuaciones de su carrera musical. La importancia de este territorio se refleja en el largometraje, cuyo rodaje se produjo en parte en localizaciones como Maceda, Xunqueira de Ambía ou Allariz.

Asimismo, Un aspecto llamativo del documental es su cartel, donde la cantante no aparece físicamente, sino representada a través de un rasgo inconfundible: su peinado. Yáñez recordó cómo las mujeres mayores de las aldeas dejaban de usar el tradicional pañuelo en la cabeza y empezaban a teñirse el pelo de rubio a imitación de Ana Kiro, lo que representó un importante paso de emancipación y modernidad para esa generación.