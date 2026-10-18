El Domund saca las huchas a las calles para los 58 misioneros ourensanos

El Domund, que se celebra este domingo, 18 de octubre, es una jornada anual dedicada a promover la solidaridad mundial y el sostenimiento de las misiones católicas. El espíritu de esta fecha se fundamenta en la idea de que ayudar a los demás constituye la verdadera importancia de las personas, por encima de la fama o el reconocimiento público.

En Ourense, la diócesis articula la colecta de este 2026 mediante la colaboración de 13 centros escolares. Esta red abarcará tanto la ciudad como Carballiño y Verín, donde se instalarán mesas en la vía pública en torno a las cuales los estudiantes recorrerán las calles con sus huchas, pidiendo la colaboración de la gente. En Ourense, la organización ha tramitado los permisos para instalar tres mesas petitorias. En paralelo, los colegios y parroquias han realizado actividades de concienciación durante la semana, dedicando también a las misiones la colecta dominical.

Durante la campaña de 2025, Ourense logró reunir un total de 147.000 euros, rompiendo una etapa de descenso en las donaciones que la Oficina de Misiones del Obispado espera haber dejado atrás. “El dinero que se recauda es simplemente para poder seguir con el proyecto de llevar el Evangelio a todo el mundo”, señala Ángela Noor, secretaria de la oficina, “y para la labor social que hacen los misioneros, que a veces se nos olvida un poco”, añade. Noor también señala que “da un poco de esperanza en cuanto a continuar la labor misionera”.

En cuatro continentes

De acuerdo con la memoria de la diócesis, hay en estos momentos 58 misioneros desplegados -17 hombres y 41 mujeres- por cuatro continentes, prestando servicio directo en 30 países diferentes.

La mayoría de estos misioneros (40) ejerce en el continente americano. Otros seis ourensanos trabajan en las misiones de África, cinco se encuentran en Asia y otras 9 (todas mujeres) en Europa.