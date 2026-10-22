Drogas, menores y 24 denuncias en un local nocturno de Ourense tras una inspección

Dos menores de edad en el interior, varias propuestas de sanción por tenencia de sustancias estupefacientes y 24 actas y denuncias por posibles infracciones. Es el balance de una inspección conjunta realizada por la Policía Nacional y Policía Local de Ourense en la madrugada del pasado 18 de octubre en un local de ocio nocturno situado en el centro de la ciudad.

El dispositivo permitió detectar la presencia de los dos menores durante las labores de identificación e inspección llevadas a cabo en el establecimiento. La intervención también derivó en varias propuestas de sanción por tenencia de sustancias estupefacientes.

Además, durante el operativo se revisaron distintos aspectos relacionados con la actividad del local, su seguridad y sus condiciones de funcionamiento. Como resultado, la Policía Local formuló 24 actas y denuncias por posibles incumplimientos de la normativa aplicable dentro de sus competencias. Estas actuaciones han quedado documentadas y serán remitidas por los cauces correspondientes para que los órganos competentes valoren los posibles incumplimientos.

Inspecciones para prevenir infracciones en el ocio nocturno

La intervención se enmarca en los dispositivos de prevención y control que se desarrollan en los locales de ocio nocturno de Ourense. Su objetivo es detectar posibles infracciones y prevenir el consumo y la tenencia de sustancias estupefacientes en establecimientos abiertos al público.

Este tipo de actuaciones también busca comprobar el cumplimiento de la normativa relativa a la actividad y la seguridad de los locales, así como identificar otras posibles irregularidades en el entorno del ocio nocturno de la ciudad.

El operativo se desarrolló mediante la colaboración de distintas unidades policiales, que realizaron las labores de identificación e inspección del establecimiento. Las actuaciones documentadas quedan ahora pendientes de la valoración de los organismos competentes.