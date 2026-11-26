El Colegio San José - Josefinas de Ourense ha vivido una jornada cargada de emoción para despedir a Manuel Limia, uno de esos profesores que dejan huella y cuyo paso por las aulas permanece en el recuerdo de alumnos, compañeros y familias. Su jubilación marca el comienzo de una nueva etapa, pero también el final de muchos años compartidos en la comunidad educativa.

La despedida estuvo a la altura del cariño que se ha ganado durante su trayectoria. En el vídeo publicado en redes sociales, al ritmo de "Mi gran noche" de Raphael, Manuel Limia recorrió un pasillo formado por los alumnos del centro, mientras los niños lo recibían entre aplausos y coreaban su nombre. Una salida muy especial que convirtió el último recorrido por el colegio en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

No faltaron los abrazos, las muestras de cariño y las lágrimas. Tanto profesores como alumnos se acercaron para despedirse de él, en una sucesión de momentos cargados de afecto que reflejaron el vínculo creado durante todos estos años. Además, sus compañeros le hicieron entrega de un recuerdo como muestra de agradecimiento por su dedicación y por todo lo compartido.

El centro también quiso dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales, donde recordó que "hay personas que dejan huella y compañeros que se convierten en parte de nuestra historia". En su mensaje, las Josefinas destacaron su entrega, compañerismo y contribución a esta gran familia educativa, asegurándole que, aunque ya no esté cada día en los pasillos, seguirá muy presente.

La publicación también recibió numerosas muestras de cariño por parte de las familias. "Mi hijo lo adora", escribió una de ellas. Otra destacó que es "un profesor magnífico, una persona entregada a su profesión" y añadió que algo debe estar haciendo muy bien para dejar tanta huella en sus alumnos.

El vídeo de la despedida concluye con un mensaje sencillo, pero lleno de significado: "Manuel Limia, gracias". Una frase que resume el sentimiento de toda una comunidad educativa hacia un profesor que se marcha dejando mucho más que recuerdos y que, como le recordó el propio colegio, siempre tendrá las puertas de su casa abiertas.