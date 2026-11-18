¿Sabe usted que la situación de los espacios termales ha vuelto a levantar protestas vecinales? ¿Que no son pocos los que han llamado la atención sobre la degradación que sufre la fuente de O Tinteiro, que viene necesitando una capa de pintura? ¿Que luego el (des)gobierno se llena la boca diciendo que va a cobrar por acceder a espacios, cuando tiene todo manga por hombro? ¿Que descuidan lo más básico?