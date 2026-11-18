¿Sabe usted que los espacios termales de Ourense vuelven a levantar protestas vecinales?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en Quen cho dixo, el (des)gobierno descuida lo más básico de los espacios termales de Ourense.
¿Sabe usted que la situación de los espacios termales ha vuelto a levantar protestas vecinales? ¿Que no son pocos los que han llamado la atención sobre la degradación que sufre la fuente de O Tinteiro, que viene necesitando una capa de pintura? ¿Que luego el (des)gobierno se llena la boca diciendo que va a cobrar por acceder a espacios, cuando tiene todo manga por hombro? ¿Que descuidan lo más básico?
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