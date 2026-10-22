Expertos de toda España analizarán en Ourense la historia de la psiquiatría

La historia de la atención psiquiátrica, desde los antiguos manicomios hasta el modelo actual, protagonizará desde hoy las XIV Jornadas de Historia de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. El encuentro, organizado con la participación del Servicio de Psiquiatría del área sanitaria de Ourense, se celebrará hasta el sábado en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

El psiquiatra ourensano David Simón, miembro del comité organizador, se muestra “muy contento” con la acogida del encuentro, que ya tuvo como sede la ciudad en 2012. Destaca las facilidades encontradas para su celebración y espera que las jornadas sean “un lugar para el intercambio de ideas y el debate”. Acudirán especialistas de ciudades como Barcelona, Madrid o Zaragoza.

Uno de los asuntos que se tratarán será la experiencia del antiguo sanatorio psiquiátrico de Toén. Simón explica que representó una etapa en la que la atención psiquiátrica pasó de los hogares y las comunidades a instituciones especializadas, siguiendo modelos extranjeros, como el francés. En Galicia, esta transformación también tuvo reflejo en otros centros de la comunidad y permite comprender las diferencias respecto al sistema actual.

El programa arrancará hoy a las 16,00 horas, con una conferencia del investigador del CSIC Rafael Huertas. Participarán también Manuel Desviat, referente de la reforma psiquiátrica española, y profesionales ourensanos que presentarán la experiencia artística de ArtEspida en Piñor. Las sesiones abordarán los archivos históricos de Conxo y textos de Leopoldo María Panero inéditos en sus antologías. Desviat pronunciará la conferencia de clausura el sábado.