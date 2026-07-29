Extinguido un incendio en Canibelos que comenzó en una casa y se propagó al monte

Un conato de incendio fue extinguido a las 2:17 horas de la mañana de este miércoles, 29 de julio, en Canibelos, en la parroquia de Velle. El fuego comenzó a las 00:04 horas en una vivienda y poco después las llamas se propagaron hacia el monte.

Finalmente, el incendio afectó a un área de 0,02 hectáreas de arbolado y 0,06 hectáreas de superficie rasa. Para extinguir el fuego se movilizaron un agente, tres brigadas y dos motobombas. Hasta el lugar también se desplazaron efectivos del 061, la Policía Nacional y la Policía Local de Ourense.