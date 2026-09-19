La Feria Termatalia 2026 regresará a Ourense

Termatalia vuelve a Ourense tras la exitosa edición de 2025 celebrada en Colombia, calificada por sus anfitriones como el “detonante del desarrollo termal de la región”. Como es habitual, el objetivo principal de la feria será fomentar la colaboración público-privada, un aspecto cada vez más vital debido al auge del turismo termal y de salud.

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El evento cuenta con una extensa trayectoria internacional. Su formato alterna sedes, regresando a Expourense cada dos años tras recorrer distintas ciudades de Sudamérica, con ediciones recientes en Brasil (2018), Uruguay (2023) y Colombia (2025).

Las cifras avalan este éxito: en su última edición en Ourense (2024), Termatalia reunió a más de 4.000 visitantes profesionales y 100 expositores. Estos números ¡demuestran su capacidad para conectar la actividad profesional con el público objetivo, en una edición donde el tema central fue la integración del I+D en el sector termal.

El respaldo de las administraciones sigue siendo uno de los pilares de la feria. Según la organización, Termatalia es un gran motor para “fomentar la cooperación entre administraciones, empresas y profesionales de España, Europa y América Latina”.

Papel de la Diputación

En esta nueva cita, la Diputación de Ourense tendrá una presencia destacada en el recinto ferial. Su Área de Benestar contará con un espacio propio enfocado en dar respuesta a necesidades sociales actuales, como la lucha contra la soledad no deseada o el deterioro cognitivo leve. Bajo el lema “Ourense sabe a termalismo. E ti, canto sabes?”, la institución redoblará sus esfuerzos para promocionar el termalismo social como una herramienta de bienestar, inclusión y cohesión provincial.

Esta apuesta cuenta con un sólido respaldo histórico. A través de su Programa de Termalismo Social, la Diputación lleva 11 años forjando una red de 7 balnearios colaboradores que ya ha beneficiado a 27.808 personas con más de 202.000 técnicas termales. Solo en 2025 participaron 2.808 usuarios, y para este 2026 ya se superan las 2.000 solicitudes, lo que confirma que estos esfuerzos están dando sus frutos. Para seguir innovando, este año se presentarán nuevos proyectos como “Sendeiros Azuis”, una propuesta que busca promover hábitos saludables conectando la actividad física, la naturaleza y el patrimonio mediante la creación de itinerarios en entornos termales.