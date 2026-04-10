La fiscal concluye que un euro le costó la vida al "flautista callejero" de Ourense

Más de un año y medio después de la trágica muerte de Jorge Gómez González, conocido en Ourense como “el flautista callejero”, la fiscal del caso ha presentado su escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral. El Ministerio Público acusa a Enrique Escudero Dual y a Miguel Jiménez Heredia de ser coautores de un delito de homicidio, por el que se enfrentarán a un jurado popular.

El suceso estuvo precedido por otros incidentes violentos. Días antes, Miguel Jiménez Heredia se vio implicado en otro episodio en el entorno del Puente Romano, donde apuñaló a un hombre en la pierna para robarle una bicicleta. El Penal 2 lo condenó a un año de prisión por lesiones, apreciando atenuantes por drogadicción y trastorno psíquico. Enrique Escudero Dual también estaba acusado en ese procedimiento, aunque resultó absuelto.

Según el relato provisional del fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 23:30 horas del 14 de agosto de 2024, en las inmediaciones de la cafetería Titanic, en la avenida de Santiago (Ourense).

La víctima se encontraba pidiendo limosna cuando los dos acusados se habrían acercado con la intención de apoderarse del dinero. Enrique le exigió el dinero y, ante la negativa, intentó arrebatarle una moneda de un euro.

Jorge reaccionó empujándolo e intentó marcharse, pero la situación derivó en un presunto ataque mortal. Según la fiscal Sonia Rodríguez, Enrique lo sujetó y Miguel lo arrojó al suelo, asestándole una puñalada con un cuchillo de 9 cm de hoja.

El arma penetró por el pómulo izquierdo hasta el cráneo. Tras la agresión, ambos huyeron sin auxiliar a la víctima. Durante la huida, Miguel habría dicho: “Para que veas que a mi primo se le hace caso”.

Pese a la gravedad de las heridas, la víctima logró llegar a la terraza del local para pedir auxilio y fue trasladada al Complexo Hospitalario de Ourense, donde falleció el 17 de agosto a las 07:10 horas a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

El Ministerio Público solicita 14 años de prisión para Miguel y 12 años para Enrique, además de la inhabilitación absoluta. En concepto de responsabilidad civil, pide una indemnización de 50.000 euros a la madre y 17.000 euros a cada hermano, reclamando además que ambos continúen en prisión provisional.

Ninguno de los acusados ha reconocido el homicidio. Enrique había sido juzgado previamente en varias ocasiones por delitos de robo.