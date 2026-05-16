La fiscal pide nueve años de cárcel por violar a un amigo en Cortegada

La Fiscalía solicita nueve años de prisión para Manuel C.R., acusado de agredir sexualmente a un amigo y vecino que tiene reconocida una discapacidad del 65%. Los hechos, que serán juzgados por la Audiencia Provincial de Ourense la próxima semana, sucedieron en noviembre de 2023 en el domicilio del procesado, en Cortegada.

La víctima, que tenía 30 años en el momento de los hechos, presenta un diagnóstico de epilepsia y un retraso mental ligero. Estas condiciones, detalla el Ministerio Público, hacen de él una persona “excesivamente manipulable” que carece de “plena capacidad para prestar consentimiento”. A sabiendas de esta situación y guiado por un ánimo lúbrico, el acusado quedó con la víctima la tarde del 21 de noviembre de 2023 en su propia vivienda. Una vez allí, el procesado consumó la agresión sexual, sin que fuera necesario el uso de la violencia o la intimidación, según la acusación pública.

Tras el ataque, el presunto agresor intentó ocultar los hechos diciéndole a la víctima que lo ocurrido debía ser un secreto entre ellos y que no podía contarlo. Sin embargo, la exploración forense posterior a la agresión evidenció lesiones físicas en la víctima. A raíz de estos hechos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribadavia decretó el 24 de noviembre de 2023 una orden de alejamiento cautelar que impide al acusado acercarse a menos de 300 metros de la víctima.

Además de los nueve años de cárcel, el Ministerio Público exige imponerle cinco años de libertad vigilada y la inhabilitación para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante 18 años. En concepto de responsabilidad civil, se solicita que el procesado indemnice a la víctima con 6.000 euros por los daños morales causados. La petición incluye también la prohibición definitiva de acercarse o comunicarse con el afectado por cualquier medio durante 15 años.