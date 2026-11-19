Una única puñalada al corazón y ni un solo corte defensivo en las manos de la víctima. Así resumieron este jueves los médicos forenses Fernando Serrulla y Julio Jiménez el resultado de la autopsia de Amín Oudriss ante el jurado popular que juzga en la Audiencia de Ourense su muerte violenta, ocurrida en la madrugada del 29 de julio de 2024 cuando festejaba su 21 cumpleaños en la zona de los Vinos.

En una sesión decisiva para aclarar cómo se produjo el ataque mortal del inculpado, Nicusor S., los peritos situaron al agresor a menos de un metro de distancia y confirmaron que el joven recibió el impacto sin llegar a cubrirse, un escenario que contrasta con el alcance superficial de las heridas que presentaba el procesado esa misma madrugada y que apenas requirieron una cura básica en el Punto de Atención Continuada de la calle Concejo.

Los médicos forenses intervienen en el juicio del crimen de Vinos en Ourense. | Alán Pérez

El dictamen de los especialistas de medicina legal -Serrulla compareció en sala y Jiménez intervino por videoconferencia- es categórico respecto al origen del fallecimiento. Amín murió a consecuencia de una herida inciso-punzante producida por un arma blanca en el costado izquierdo, concretamente en el espacio intercostal entre las costillas quinta y sexta, a unos diez centímetros por debajo de la tetilla.

La hoja penetró en el cuerpo con una trayectoria ligeramente ascendente, de izquierda a derecha y de fuera hacia dentro, logrando alcanzar el corazón. El impacto provocó una rotura cardíaca y una hemorragia interna masiva que resultó letal, pese a que la víctima llegó aún con vida al hospital y fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia.

A la izquierda, el agresor recibe patadas en el suelo, en la calle Pizarro. A la derecha, el autor de los hechos detenido en la calle Porto Carreiro sobre el río Barbaña tras acuchillar al joven de 21 años.

Uno de los puntos más relevantes del interrogatorio, tanto por parte de la Fiscalía como de la acusación particular y la defensa, giró en torno a la ausencia de lesiones de defensa. Tanto Serrulla como Jiménez confirmaron que examinaron exhaustivamente las manos y los antebrazos de Amín y que estos se encontraban completamente limpios de cortes o heridas habituales cuando una persona intenta frenar una cuchillada.

El cuerpo únicamente presentaba otras tres lesiones menores: dos pequeñas rozaduras en el labio superior (una externa y otra interna) y una discreta contusión con inflamación en el costado derecho, entre las costillas séptima y novena. Para los dos forenses, el conjunto de las pruebas físicas y las circunstancias del caso permiten descartar tanto el accidente como el suicidio, calificando la muerte desde el punto de vista médico-legal como de "carácter homicida".

Por su parte, dos facultativas del Servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología confirmaron en la vista que los análisis realizados al fallecido arrojaron una tasa de alcohol de 1,7 gramos por litro en sangre (lo que en sala situaron en un equivalente de 0,51 miligramos por litro en aire espirado).

El debate sobre la fuerza, el arma y la distancia

Durante la vista se exhibieron fotografías de la autopsia y de las prendas que vestía el fallecido: una sudadera negra gruesa de invierno, camiseta negra, pantalón gris y zapatillas blancas, ropa que fue cortada por los servicios sanitarios durante las maniobras de reanimación. La acusación particular incidió en la resistencia de los tejidos que tuvo que atravesar la navaja exhibida en sala: la sudadera, la camiseta, la piel y los cartílagos costales.

La sudadera de Amín Oudriss presentada en el juicio. | Alán Pérez

Los peritos matizaron que, al tratarse de una persona joven, el cartílago costal es blando y se corta con facilidad con una hoja afilada, aunque admitieron que ejecutar una penetración así requiere fuerza y cercanía. Aunque Fernando Serrulla señaló que en un plano puramente teórico no podía descartar al cien por cien un lanzamiento del arma, Julio Jiménez calificó esa hipótesis de "extraordinariamente difícil", dado que la hoja atravesó varias capas de ropa y cartílagos sin desviarse de su trayectoria hasta tocar el corazón. En la práctica, ambos coincidieron en situar al agresor a una distancia corta, dentro del radio de alcance de un brazo.

La defensa, por su parte, trató de explorar si la trayectoria ascendente de la herida o la ausencia de más puñaladas podían encajar con una situación de enfrentamiento o forcejeo previo, o si el agresor pudo actuar en un contexto defensivo. Los forenses mantuvieron la cautela propia de su función técnica: precisaron que la trayectoria era solo ligeramente inclinada respecto a la horizontal y declinaron hacer valoraciones sobre la intencionalidad o sobre quién inició el movimiento, recordando que determinar cómo empezó el ataque excede la ciencia médica.

Las lesiones leves del acusado

La jornada pericial y médica se completó con el análisis sobre el estado físico del procesado y las características del arma. Por un lado, compareció en sala la facultativa del Punto de Atención Continuada (PAC) que asistió al inculpado esa misma madrugada tras el suceso, quien explicó que su intervención se limitó a limpiarle una herida -tan superficial que no precisó puntos de sutura- y a pautarle un tratamiento analgésico básico a base de ibuprofeno y paracetamol. En la misma línea, los forenses que lo reconocieron 17 días después ratificaron que únicamente presentaba lesiones de carácter leve.

Cuarta jornada del juicio por el crimen de Vinos. | Alan Perez

Por otro lado, los agentes de la Policía Científica detallaron en su intervención que el arma utilizada en el crimen era "una navaja normal" y reglamentaria, es decir, no prohibida, con una longitud total de 20 centímetros y una hoja de 9 centímetros. Incluso una mujer del jurado quiso saber si se podía portar sin permiso. "No se precisa", contestó el inspector jefe que compareció.

Tras completarse el grueso de la prueba pericial, el juicio quedará este viernes pendiente únicamente de una última pericial propuesta por la defensa. Una vez concluida esa comparecencia, las acusaciones y la defensa darán a conocer si elevan a definitivas o modifican sus calificaciones penales iniciales.