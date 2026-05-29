La formación para nuevos transportistas en Ourense sigue en marcha

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitó el circuito de prácticas de la autoescuela Sanfrande, en el Concello de Pereiro de Aguiar. Acompañado por el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Luís Novoa, conocieron a quienes se están preparando para reforzar a los transportitas ourensanos, y recordaron que las líneas de ayudas para obtener el título de conductor profesional (CAP) siguen abiertas.

La iniciativa ofrece dos líneas de subvención. La primera financia la obtención del certificado de aptitud profesional con hasta 1.200 euros. En la modalidad de ampliación el importe es de 300 euros. La segunda línea subvenciona la obtención de permisos de conducción de las clases C y D con 1.200 euros. Los solicitantes deben superar los cursos y obtener los permisos hasta el 30 de septiembre del presente año.