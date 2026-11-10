Frank Store abre una nueva tienda de mujer en Ourense

Frank Store refuerza su presencia en Ourense con la apertura de su nueva tienda de moda femenina en el número 72 de la calle Santo Domingo. El espacio presenta una propuesta que combina firmas internacionales, atención personalizada y distintas formas de entender el estilo de la mujer actual.

La selección reúne marcas como Isabel Marant, Ganni, Anine Bing, Zadig & Voltaire, Mother y Premiata. Sus colecciones permiten encontrar desde prendas para el día a día hasta propuestas para ocasiones especiales, junto a calzado y complementos con los que completar cada conjunto.

La nueva tienda apuesta por una experiencia de compra cercana, en la que descubrir las colecciones, probar con calma y recibir asesoramiento. La variedad de firmas permite combinar estilos y encontrar prendas que encajen con la personalidad y las necesidades de cada clienta.

Con una trayectoria que se remonta a 1987, Frank Store continúa desarrollando su proyecto multimarca desde Galicia. Esta apertura se suma a su tienda de hombre en la avenida de Pontevedra, en Ourense, y a su establecimiento de moda masculina y femenina en la calle Montero Ríos de Santiago de Compostela, además de su tienda online, frankstore.es.

La apertura de Santo Domingo representa una nueva etapa para la propuesta femenina de Frank Store en Ourense y una apuesta por el comercio local de la ciudad.