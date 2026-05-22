Galería | Los alumnos de 2º de bachillerato de Salesianos celebran su graduación

Los 63 alumnos y alumnas de segundo de bachillerato del colegio Salesianos celebraron su graduación en un evento lleno de momentos emotivos y con la presencia de 300 invitados. También se celebró una misa en honor a la patrona María Auxiliadora.

El colegio María Auxiliadora, Salesianos celebró este jueves 20 de mayo la graduación de sus alumnos de 2º de bachillerato. Los 63 alumnos y alumnas del colegio estuvieron acompañados por sus familias, profesores y amigos en un emotivo acto.

Los estudiantes entraron al auditorio del colegio al son del Gaudeamos igitur. En el acto estuvieron presentes 300 invitados que antes de escuchar las anécdotas y discursos de los protagonistas prestaron atención a las autoridades que también dirigieron algunas palabras al auditorio y los próximos universitarios.

La imposición de la banda con la insignia del colegio de mano de las tutoras fue la antesala al proyección de un resumen audiovisual del paso de la generación por la institución que provocó las lágrimas en varios presentes en el acto. No faltó en la ceremonia una celebración religiosa en honor de la patrona María Auxiliadora y un animado ágape obsequio del colegio a todos los invitados.