Galería | Los alumnos de los ciclos del CIFP Portovello celebran su graduación, en fotos
Galería | Los alumnos de los ciclos del CIFP Portovello celebran su graduación, en fotos | Óscar Pinal

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UN CENTENAR DE GRADUADOS

Más de un centenar de estudiantes del CIFP Portovello se despidieron de su etapa formativa con un acto de graduación en el Auditorio de Ourense acompañados de sus compañeros y familiares. Ahora muchos de ellos se incorporan al mundo laboral

El Auditorio de Ourense acogió el acto de graduación de los alumnos del CIFP Portovello. En un acto lleno de emoción, recuerdo y discuros más de un centenar de alumnos del centro dijeron adiós a su etapa educativa.

Los graduados pertenecen a los ciclos de Atención a personas en situación de dependencia, Animación sociocultural y turística, Servicios Comerciales, Gestión de ventas y espacios comerciales, Gestión de ventas y espacios comerciales DUAL, Gestión Administrativa, Administración y Finanzas, y Asistencia a Dirección.

Después del acto los alumnos y sus invitados pudieron disfrutar de un pequeño cóctel.

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