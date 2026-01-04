MINUTO A MINUTO
Manuel Outumuro, coleccionista de pinturas de pequeño formato
Manuel Outumuro, coleccionista de pinturas de pequeño formato | La Región

Galería | Cuando el arte no tiene tamaño

UNA VIDA DE COLECCIÓN (X)

Manuel Outumuro, ourensano de La Merca, es diseñador grafico de formación y fotógrafo de profesión. El coleccionismo también ha jugado un papel importante en su vida a través de las pinturas de pequeño formato

“Lo que se demuestra en esta colección es que el arte no tiene tamaño”, resalta el fotógrafo Manuel Outumuro, coleccionista de pinturas de pequeño formato (desde la de 8 por 5 centímetros, hasta la de 33 por 25, la mas pequeña y la mas grande).

Están pintadas sobre telas encoladas, tablas o cartón y cuando están enmarcadas, muy pocas lo están, el coleccionista les quita el marco para que no coma protagonismo a la pintura. “Unas son obra de aficionados, algunas de profesionales y muchas supongo que se trata de ejercicios de estudiantes de escuelas de arte”, explica Outumuro. Las hay con fecha y todas fueron pintadas en el siglo XX. Muy pocas llevan firma y abundan, sobre todo, los óleos, aunque también hay acuarelas.

Los motivos son muy variados; paisajes rurales, urbanos, retratos, ciudades reconocidas, bodegones variados, con abundancia de los de frutas.

“Aunque algunas fueron regalos de amigos, la mayória están compradas en mercadillos de antigüedades de varias partes del mundo”. Pocas en anticuarios en donde no abundan por considerarlas de escaso interés comercial. “La más cara no rebasó los 300 euros y fue adquirida en una tienda de Praga”, explica Outumuro.

Aunque en algún tiempo algunas estuvieron colgadas en las paredes de una casa de campo, hoy la mayoría reposan guardadas en cajas y solo un grupo de quince forman parte del cabecero del dormitorio de invitados de la casa del coleccionista en Barcelona.

Outumuro no sabe cuando adquirió su primera pieza, no tiene muy claro porque eligió este tema y tampoco sabe cuál será el futuro de su colección, echando en falta, como muchos coleccionistas, la existencia de un Museo del Coleccionismo en el que depositarlas.

10500589.jpg
1/19 Ocho por cinco centímetros mide la tabla más pequeña. / Maribel Outeiriño
10500614.jpg
2/19 Este desfile en lugar desconocido es de las pocas piezas con figura humana (20 por 14 cm.) / Maribel Outeiriño
10500615.jpg
3/19 Parte de la colección ocupa la cabecera de la cama de la habitación de invitados de la casa del coleccionista. / Maribel Outeiriño
10500617.jpg
4/19 Hermoso óleo con puente incluido. / Maribel Outeiriño
10500616.jpg
5/19 Un paisaje rural. / Maribel Outeiriño
10500619.jpg
6/19 Faena torera firmada por Padilla. / Maribel Outeiriño
10500618.jpg
7/19 Más escenas toreras. / Maribel Outeiriño
10500613.jpg
8/19 Un tren de bonito colorido de 26 por 29 cm. / Maribel Outeiriño
10500620.jpg
9/19 Granada, 33 por 25 cm. / Maribel Outeiriño
10500612.jpg
10/19 El Sena a su paso por París merece una tabla de 23 por 12 centímetros. / Maribel Outeiriño
10500587.jpg
11/19 Paisaje rural con río y casa, 28 por 14 centímetros. / Maribel Outeiriño
10500611.jpg
12/19 Paisaje y una de las pocas piezas con firma del autor. 25 por 19 cm. / Maribel Outeiriño
10500595.jpg
13/19 La estética taurina aparece en varias piezas de la colección. / Maribel Outeiriño
10500593.jpg
14/19 Hermoso colorido de paisaje firmado por el autor. / Maribel Outeiriño
10500592.jpg
15/19 Venecia, 26 por 17 cm. / Maribel Outeiriño
10500594.jpg
16/19 Segador contemplando su obra. / Maribel Outeiriño
10500590.jpg
17/19 Bodegón vegetal de 32 por 24 cm. / Maribel Outeiriño
10500586.jpg
18/19 Bodegón de frutas 25 por 6 cm. / Maribel Outeiriño
10500591.jpg
19/19 Paisaje rural de 10 por 8 centímetros. / Maribel Outeiriño

