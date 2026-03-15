Galería | Lentitud en las obras de la Variante Norte, en fotos aéreas

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Con el objetivo de mejorar la circulación en la zona norte de la ciudad entre los barrios de O Pino, A Ponte y O Vinteún se está llevando a cabo la construcción de la Variante Norte, con un avance lento. Esta vía será también el punto de partida de la A-56 entre Ourense y Lugo.
La inversión del primer tramo de la Circunvalación Norte (Eirasvedras-Quintela), de 1,7 kilómetros de longitud, asciende a 40 millones. Además, la Variante Norte busca dar continuidad al tráfico de la N-120 en ambos sentidos.
La evolución de las obras presenta este aspecto tal como se puede observar a vista de dron:
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