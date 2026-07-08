Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez

Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Romano al Miño, en fotos

MULTAS

Las altas temperaturas registradas en los últimos días han llevado a numerosos jóvenes a buscar refugio junto al río, donde las zonas de baño y los espacios naturales se convierten en puntos de encuentro durante las horas de más calor. Entre chapuzones y momentos de ocio, algunos grupos aprovechan también para lanzarse al agua desde diferentes alturas, una práctica que atrae la atención de curiosos y bañistas.

Las imágenes muestran escenas de adrenalina y temeridad protagonizadas por jóvenes que, desafiando el vértigo, realizan saltos sobre el cauce del río.

Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
1/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
2/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
3/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
4/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
5/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
6/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
7/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
8/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez
Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos
9/9 Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Viejo al Miño, en fotos | Alán Pérez

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats