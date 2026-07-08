Galería | Chapuzones de alto riesgo desde el Puente Romano al Miño, en fotos

Las altas temperaturas registradas en los últimos días han llevado a numerosos jóvenes a buscar refugio junto al río, donde las zonas de baño y los espacios naturales se convierten en puntos de encuentro durante las horas de más calor. Entre chapuzones y momentos de ocio, algunos grupos aprovechan también para lanzarse al agua desde diferentes alturas, una práctica que atrae la atención de curiosos y bañistas.

Las imágenes muestran escenas de adrenalina y temeridad protagonizadas por jóvenes que, desafiando el vértigo, realizan saltos sobre el cauce del río.