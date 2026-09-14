Galería | Colas, consultas y destinos: así arrancan los viajes del Imserso en Ourense

Desde primera hora de la mañana las colas en las agencias de viajes fueron constantes.

Las agencias de viajes de Ourense viven este lunes las primeras horas de una carrera muy esperada: conseguir plaza en los viajes del Imserso antes de que se agoten los destinos más demandados . Pensionistas y agencias se afanan desde primera hora en cerrar las reservas para las próximas vacaciones.

La carrera por conseguir uno de los viajes del Imserso ya está en marcha en Ourense. Desde primera hora, las agencias de viajes reciben a los pensionistas que buscan asegurar su plaza y elegir destino para la próxima temporada.

Costa peninsular, islas, circuitos culturales o escapadas son algunas de las opciones que tienen sobre la mesa los usuarios del programa. En Ourense, 8.924 plazas están disponibles para una demanda potencial de 97.025 pensionistas, lo que da una idea de la competencia por algunos de los destinos más solicitados.

Este lunes pueden realizar sus reservas los usuarios considerados preferentes, mientras que los no preferentes tendrán que esperar hasta este martes. La venta también se puede realizar por internet, aunque las agencias siguen siendo un punto de referencia para quienes prefieren recibir asesoramiento antes de cerrar sus vacaciones.

Estas son las imágenes de las primeras horas de una campaña que vuelve a poner a los pensionistas ourensanos a la búsqueda de sus próximas vacaciones.