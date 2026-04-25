Galería | Así se encuentra el Jardín del Posío en plena remodelación

La remodelación del histórico Jardín del Posío de Ourense ha transformado su imagen con mayor presencia de superficies duras, generando debate por la pérdida de su carácter verde y su función como refugio climático en la ciudad

El Jardín del Posío, uno de los espacios verdes más emblemáticos de Ourense, está viviendo una profunda transformación tras su remodelación, en la que el cemento ha ido ganando protagonismo frente a la vegetación.

El histórico jardín botánico, con orígenes en 1846, presenta ahora una imagen muy diferente a la que ha caracterizado este enclave durante casi dos siglos. La actuación ha supuesto un cambio notable en la fisonomía del recinto, lo que ha generado debate entre vecinos y colectivos que lamentan la pérdida de su carácter original como refugio verde en el centro de la ciudad.

A continuación, una galería de imágenes muestra el estado actual del Jardín del Posío en el transcurso de las obras.