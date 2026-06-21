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Nico, Jacobo e Iria.
Nico, Jacobo e Iria. | Iago Cortón

Galería | La Facultad de Derecho celebra la graduación de los nuevos juristas

ACABA LA UNIVERSIDAD

Una nueva generación de juristas celebró en la Facultad de Derecho del Campus de Ourense su acto de graduación. Acompañados de compañeros, amigos y familiares pusieron fin a su etapa universitaria y se preparan para saltar al mundo laboral o continuar su formación con másters.

El Campus vistió sus mejores galas para celebrar el acto de graduación del alumnado de la Facultad de Derecho. La ceremonia civil y académica sirvió como broche de oro para los estudiantes que finalizaron sus estudios universitarios, reconociendo el esfuerzo y la constancia demostrados a lo largo de sus años de formación jurídica. El evento contó con la presencia de autoridades académicas, profesores, familiares y amigos, quienes quisieron acompañar a los nuevos juristas en este importante hito. Durante el acto se procedió a la tradicional entrega de diplomas e insignias, en una jornada muy emotiva que marcó el inicio de la trayectoria profesional y los futuros retos laborales.

Paloma, Diana y Elsa.
1/5 Paloma, Diana y Elsa. | Iago Cortón
Laura, Marta, Noemi, María y Aldara.
2/5 Laura, Marta, Noemi, María y Aldara. | Iago Cortón
Adrián, Francisco, Paco, Rodrigo y Breogán.
3/5 Adrián, Francisco, Paco, Rodrigo y Breogán. | Iago Cortón
Uxía y Yaiza.
4/5 Uxía y Yaiza. | Iago Cortón
Lois, Álex, Martín y Andrés.
5/5 Lois, Álex, Martín y Andrés. | Iago Cortón

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