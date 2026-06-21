ACABA LA UNIVERSIDAD
Galería | La Facultad de Derecho celebra la graduación de los nuevos juristas
ACABA LA UNIVERSIDAD
El Campus vistió sus mejores galas para celebrar el acto de graduación del alumnado de la Facultad de Derecho. La ceremonia civil y académica sirvió como broche de oro para los estudiantes que finalizaron sus estudios universitarios, reconociendo el esfuerzo y la constancia demostrados a lo largo de sus años de formación jurídica. El evento contó con la presencia de autoridades académicas, profesores, familiares y amigos, quienes quisieron acompañar a los nuevos juristas en este importante hito. Durante el acto se procedió a la tradicional entrega de diplomas e insignias, en una jornada muy emotiva que marcó el inicio de la trayectoria profesional y los futuros retos laborales.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ACABA LA UNIVERSIDAD
Galería | La Facultad de Derecho celebra la graduación de los nuevos juristas
EXFUTBOLISTA Y PROFESOR
Álvaro Selas, paciente de ELA en Ourense: "Estoy muy jodido, pero voy bien"
Lo último
SEGUNDO CONSECUTIVO
Goleada al Linyola y ascenso del Estrela a Primera División (7-4)