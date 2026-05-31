Galería | Fiesta para los futuros profesores que celebran su graduación universitaria

El Campus de Ourense vistió sus mejores galas para celebrar la graduación de los alumnos de la Facultad de Educación, en un acto académico donde el esfuerzo de los estudiantes compartió protagonismo con las altas temperaturas, pero sin perder la sonrisa. Rodeados de familiares, amigos y profesores, los integrantes de esta nueva promoción festejaron el fin de sus estudios universitarios, listos ya para asumir el reto de las aulas o continuar su especialización investigadora. El clima extremo que situó a la ciudad en alerta no logró deslucir una emotiva jornada que premia años de vocación, compañerismo y dedicación a la enseñanza.