EDITORIAL
Ni más corrupción ni más indecencia
Alumnos de Educación del Campus de Ourense.
Alumnos de Educación del Campus de Ourense. | Xesús Fariñas

Galería | Fiesta para los futuros profesores que celebran su graduación universitaria

ACTO EMOTIVO

Rodeados de familiares, amigos y profesores, festejaron el fin de sus estudios universitarios, listos ya para asumir el siguiente reto

El Campus de Ourense vistió sus mejores galas para celebrar la graduación de los alumnos de la Facultad de Educación, en un acto académico donde el esfuerzo de los estudiantes compartió protagonismo con las altas temperaturas, pero sin perder la sonrisa. Rodeados de familiares, amigos y profesores, los integrantes de esta nueva promoción festejaron el fin de sus estudios universitarios, listos ya para asumir el reto de las aulas o continuar su especialización investigadora. El clima extremo que situó a la ciudad en alerta no logró deslucir una emotiva jornada que premia años de vocación, compañerismo y dedicación a la enseñanza.

Natalia y Alicia.
1/6 Natalia y Alicia. | Xesús Fariñas
Rocío y Alice.
2/6 Rocío y Alice. | Xesús Fariñas
Ángel, Iria y David.
3/6 Ángel, Iria y David. | Xesús Fariñas
Salomé, Yanira y Lorena.
4/6 Salomé, Yanira y Lorena. | Xesús Fariñas
Lidia, María y Olalla.
5/6 Lidia, María y Olalla. | Xesús Fariñas
Alumnos de Educación del Campus de Ourense.
6/6 Tras la foto en grupo, turno de abrazar a la familia. | Xesús Fariñas

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