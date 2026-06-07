Galería | Fiesta por los nuevos educadores sociales

Una nueva promoción del grado en Educación Social completó su etapa universitaria en el Campus. El salón de actos Marie Curie del edificio Politécnico acogió el acto de graduación del grupo de 70 estudiantes, que contó con el respaldo de las profesoras Rosana Martínez y Paula Rodríguez como madrinas.

La ceremonia contó con una destacada representación institucional presidida por Francisco Javier Rodríguez, vicerrector del campus de Ourense, e Isabel Mociño, decana de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Durante el evento se puso en valor el perfil de estos nuevos profesionales, formados para generar contextos educativos inclusivos y promover la diversidad.