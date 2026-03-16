Plano general del Pazo de Traslaba y los estudiantes reconocidos con el Premio Otero Pedrayo.
Plano general del Pazo de Traslaba y los estudiantes reconocidos con el Premio Otero Pedrayo. | Martiño Pinal

Galería | La Fundación Otero Pedrayo reconoce a los estudiantes que ponen en valor el legado oteriano

QUINTA EDICIÓN

Un año más, son ya cinco ediciones, la Fundación Otero Pedrayo reconoció a los estudiantes de ESO y Bachillerato que mantienen vivo la cultura y el legado del patriarca de las Letras Gallegas

La Región
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Publicado: 16 mar 2026 - 20:51 Actualizado: 16 mar 2026 - 20:52

La Fundación Otero Pedrayo y la Xunta reconocieron este lunes a los mejores estudiantes de ESO y Bachillerato que ponen en valor el legado oteriano. En esta quinta edición que coincide con "Ano Oteriano" .

El acto fue en la casa de Ramón Otero Pedrayo el Pazo de Trasalba y junto a los estudiantes estuvieron presentes miembros de la Fundación Otero Pedrayo y representante de la Xunta como Valentin García, secretario xeral da lingua.

Noa Rodríguez y Sergio Lage del IES Ribeira do Louro de Porriño fueron galardonados con el primer puesto por unanimidad por su trabajo “Os camiños da vida” donde destacó la calidad de las imágenes y la documentación.

También fueron reconocidos IES Castelao de Vigo con el segundo puesto por “Un “meniño naipelo”

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1/8 Los estudiantes reconocidos ante la cámara antes de recoger sus premios. | Martiño Pinal
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2/8 Los estudiantes galardonados con las autoridades posan en el Pazo de Trasalba. | Martiño Pinal
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3/8 Los ganadores Sergio Lage y Noa Rodríguez con su diploma como el mejor trabajo. | Martiño Pinal
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4/8 Lage y Rodríguez sobre el balcón de la casa de Ramón Otero Pedrayo. | Martiño Pinal
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5/8 Galería | La Fundación Otero Pedrayo reconoce a los estudiantes que ponen en valor el legado oteriano | Martiño Pinal
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6/8 Cándido, Luis y David, presentes durante la entrega de Premios Otero Pedrayo a estudiantes. | Martiño Pinal
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7/8 Óscar y José Luis, presentes durante la entrega de Premios Otero Pedrayo a estudiantes. | Martiño Pinal
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8/8 El escultor Acisclo Manzano presente en la entrega de Premios Otero Pedrayo a los estudiantes. | Martiño Pinal

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