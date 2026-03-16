Galería | La Fundación Otero Pedrayo reconoce a los estudiantes que ponen en valor el legado oteriano

Plano general del Pazo de Traslaba y los estudiantes reconocidos con el Premio Otero Pedrayo.

Un año más, son ya cinco ediciones, la Fundación Otero Pedrayo reconoció a los estudiantes de ESO y Bachillerato que mantienen vivo la cultura y el legado del patriarca de las Letras Gallegas

La Fundación Otero Pedrayo y la Xunta reconocieron este lunes a los mejores estudiantes de ESO y Bachillerato que ponen en valor el legado oteriano. En esta quinta edición que coincide con "Ano Oteriano" .

El acto fue en la casa de Ramón Otero Pedrayo el Pazo de Trasalba y junto a los estudiantes estuvieron presentes miembros de la Fundación Otero Pedrayo y representante de la Xunta como Valentin García, secretario xeral da lingua.

Noa Rodríguez y Sergio Lage del IES Ribeira do Louro de Porriño fueron galardonados con el primer puesto por unanimidad por su trabajo “Os camiños da vida” donde destacó la calidad de las imágenes y la documentación.

También fueron reconocidos IES Castelao de Vigo con el segundo puesto por “Un “meniño naipelo”