Galería | El incendio forestal de Untes llena la ciudad de Ourense de humo, en fotos

La proximidad de las llamas a las N-120 obligó a que fuera cortada para el aterrizaje de un helicóptero. El fuerte olor de las llamas y la columna de humo eran vistos y sentidos desde la ciudad de Ourense

El incendio forestal en Untes llenó de un fuerte olor y humo la ciudad de Ourense este lunes 13 de julio. Eran las 13:51 horas cuando se registró el incendio forestal que se mantiene activo en Untes y obligó a los servicios de extinción a una rápida respuesta.

La N-120, muy próxima al foco, tuvo que ser cortada para el aterrizaje de un helicóptero. Según la última actualización de Medio Rural se han trasladado 2 agentes, 2 brigadas, 1 motobombas y 2 aviones.