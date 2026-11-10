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Así ha dejado la borrasca Bruna las calles de Ourense antes de la llegada de Charles.
Así ha dejado la borrasca Bruna las calles de Ourense antes de la llegada de Charles. | Alán Pérez

Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles

PARAGUAS ABIERTOS

La borrasca Bruna deja una jornada de lluvia en Ourense, que se prepara para la llegada de Charles este miércoles.

Las precipitaciones de la borrasca Bruna ha vuelto a dejarse notar este martes en Ourense, con calles mojadas, paraguas abiertos y vecinos pendientes del cielo. La ciudad ha vivido una jornada marcada por la lluvia, que han acompañado buena parte del día y han condicionado la actividad al aire libre.

Las imágenes muestran cómo la lluvia ha cambiado el paisaje urbano, con peatones protegidos bajo sus paraguas y el asfalto cubierto de agua. Una estampa habitual en estas jornadas de inestabilidad meteorológica que han vuelto a poner a prueba a los vecinos.

Pero la borrasca Bruna no será la última protagonista. La llegada de Charles, prevista para este miércoles, mantendrá la atención sobre el tiempo en Ourense, donde se espera que continúe la sucesión de jornadas marcadas por la lluvia.

Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
1/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
2/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
3/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
4/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
5/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
6/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
7/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
8/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
9/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
10/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
11/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
12/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
13/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
14/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
15/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
16/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
17/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
18/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
19/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
20/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
21/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
22/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
23/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
24/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
25/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
26/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
27/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
28/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
29/29 Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles | Alán Pérez

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