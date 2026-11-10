Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
PARAGUAS ABIERTOS
La borrasca Bruna deja una jornada de lluvia en Ourense, que se prepara para la llegada de Charles este miércoles.
Las precipitaciones de la borrasca Brunaha vuelto a dejarse notar este martes en Ourense, con calles mojadas, paraguas abiertos y vecinos pendientes del cielo. La ciudad ha vivido una jornada marcada por la lluvia, que han acompañado buena parte del día y han condicionado la actividad al aire libre.
Las imágenes muestran cómo la lluvia ha cambiado el paisaje urbano, con peatones protegidos bajo sus paraguas y el asfalto cubierto de agua. Una estampa habitual en estas jornadas de inestabilidad meteorológica que han vuelto a poner a prueba a los vecinos.
Pero la borrasca Bruna no será la última protagonista. La llegada de Charles, prevista para este miércoles, mantendrá la atención sobre el tiempo en Ourense, donde se espera que continúe la sucesión de jornadas marcadas por la lluvia.
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Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
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Alán Pérez
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Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
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Alán Pérez
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Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
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Alán Pérez
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Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
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Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
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Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
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Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
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Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
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Alán Pérez
9/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
10/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
11/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
12/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
13/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
14/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
15/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
16/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
17/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
18/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
19/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
20/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
21/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
22/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
23/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
24/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
25/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
26/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
27/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
28/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez
29/29
Galería | La lluvia de la borrasca Bruna empapa las calles de Ourense antes de la llegada de Charles
|
Alán Pérez