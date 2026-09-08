Galería | Las lluvias dan un respiro en los termómetros de Ourense

La lluvia regresó este martes a Ourense y lo hizo acompañada de un descenso de las temperaturas, dejando atrás el ambiente especialmente caluroso de los últimos días. En la ciudad, los chubascos aparecieron durante la tarde y la estación de AEMET registraba 20,5°C a las 16,00 horas, después de alcanzar los 35,2°C ayer lunes.

El cambio responde al paso de un frente por la Península que está desplazando la masa de aire cálido que había disparado los termómetros al inicio de septiembre. El episodio será breve: este miércoles se espera una jornada más estable y sin precipitaciones en Ourense, antes de un nuevo ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días.