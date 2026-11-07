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Unas ourensanas preparan las brasas para los magostos.
Unas ourensanas preparan las brasas para los magostos. | Óscar Pinal

Galería | Montealegre se llena de familias, amigos y hogueras por los magostos, en fotos

TRADICIÓN Y FIESTA

El fuego, las castañas asadas y las reuniones entre amigos y familiares marcaron una jornada festiva en Montealegre, donde vecinos y visitantes se reunieron para disfrutar de una de las tradiciones más populares del otoño ourensano.

Montealegre volvió a llenarse un año más de familias y grupos de amigos para celebrar los magostos. Las hogueras comenzaron a encenderse desde primera hora de la mañana y, poco a poco, las castañas fueron asándose al calor de las brasas, mientras los asistentes preparaban la comida y combatían las bajas temperaturas.

En el fin de semana previo al Día de San Martiño, el próximo 11 de noviembre, los ourensanos aprovecharon la jornada para reunirse alrededor del fuego, compartir comida y disfrutar de una de las tradiciones más arraigadas del otoño.

Galería | Magostos llena Montealegre de familias, amigos, castañas y hogueras
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