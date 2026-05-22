Galería | Música, calor, lluvia y diversión en una edición más del Ouren Sound
VIBRA EL FESTIVAL
La undécima edición del Ouren Sound reúne a miles de personas para disfrutar de un fin de semana con la música indie y rock como protagonista. Ourense se consolida como uno de los lugares que más disfrutan los festivales
El campo de fútbol del Parque Tecnolóxico de San Cibrao das Viñas congrega a amantes de la música llegados de diversos puntos hasta Ourense para disfrutar de la undécima edición del Ouren Sound.
El festival de música rock e indie acoge desde primeras horas de la tarde a familias, amigos y alguna que otra personalidad de Ourense en una gran jornada marcada por el calor y las lluvias, la música y la diversión.
Con un público totalmente entregado los artistas dan lo mejor de si sobre el escenario para hacer de esta edición una de las más recordadas. Carlos Ares y Duendeneta actuan en primer lugar antes de los esperados Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Alcalá Norte y Fontán.
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